Сделать css анимацию на сайте. Wordpress

Нужно нарисовать кота, который будет символом компании. ТЗ прилагаю: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nd07gpwrym3YftmlWXlzK3cCfD-nqh9wCnbL0nSM9_o/edit#gid=0 В нем есть ссылки на примеры как мы видим это Нужен человек, который сможет их сделать анимированными и постоянно сможет дорабатывать и рисовать ...