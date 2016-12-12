Сделать анимацию при наведение на картинку, открывается меню. все как на картинки. Сайт на вордпрессе.
Анимация персонажей в AE по готовому черновику (можно новичкам)
Ищем людей работающих в программе AE (Adobe After Effects) (можно людей только изучающих AE) мечтающим попробовать свои силы в анимации (или
подтянуть свои знания в области анимации) на мультипликационный проект.
Задача чрезвычайно простая. Мы предоставляем кандидатам AE файл в
котором уже стоит подготовленный под работу персонаж (разобранный по
слоям, якорные точки проставлены, мэши установлены) и нижним слоем
подставлена черновая анимация. Ваша задача подстроить движения персонажа
под черновую анимацию. То есть в определенный момент на таймлайне нужно
подвинуть руку или ногу в место соответствующее действию в черновой
анимации. И потом выслать готовый файл обратно нам. Работы достаточно. Можно попасть
в титры))
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Анимация9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Мне нужен анимированный GIF смайл с вот этим персонажем https://www.google.com.ua/search?q=yarni+unravel&newwindow=1&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjeucb6wvTQAhVIFCwKHWxcDEkQ_AUIBigB и чтоб он делал вот такую зацикленную анимацию (танец) https://media.tenor.co/images/96523f2c3d53787e051d596041b52074/raw Высота смайла 36px, ...Закрыт8 лет назад
Скорее всего в HTML5 так как она легче и к браузерам более дружелюбная Что имеем – новогоднюю шапку сайта в исходнике PSD. Если вкратце – нужно добавить падающий снег, там еще ...Анимация5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать анимацию логотипа для СТО Блеск Авто. Логотип в растре (1.jpg). Нужно переделать в вектор. Анимация: 1. Появляется постепенно кузов, фары (пример в приложении) 2. Появляется надпись БЛЕСК ...Анимация9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здраствуйте. Нужно сделать анимированую отрытку по примеру: http://www.eco2greetings.com/ecard/NDc1OWFiNDc3ODI3In0 Цель отрытки, как атачмент к e-mail-ам.Завершен8 лет назад
Умение делать html5 анимацию; Умение работать с git. В ваших предложениях просьба указывать рейт за час.Анимация4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется создать флеш-мультик. Подарок эене Сценарий в атачменте. Срок 10 дней. Cценарий в атачменте. Оплата по факту либо БС Результат проекта готовый мульт в свф и ави формате.Завершен8 лет назад
Видео-презентация для транспортной компании (пассажирские перевозки). Описание в приложенииАнимация11 заявокЗакрыт8 лет назад
О проекте: дополненная реальность со зрителями с площади. Будем включать сцену на месте. Сценарий в приложении. Видео 4-6 минут. У нас есть все модели, и большая часть анимации (около 60-70%). Делали аналогичный ролик ...Анимация3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать кота, который будет символом компании. ТЗ прилагаю: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nd07gpwrym3YftmlWXlzK3cCfD-nqh9wCnbL0nSM9_o/edit#gid=0 В нем есть ссылки на примеры как мы видим это Нужен человек, который сможет их сделать анимированными и постоянно сможет дорабатывать и рисовать ...Анимация3 заявкиЗакрыт8 лет назад