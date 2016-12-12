Анимация персонажей в AE по готовому черновику (можно новичкам)

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Закрыт17 заявок291 просмотр

Ищем людей работающих в программе AE (Adobe After Effects) (можно людей только изучающих AE) мечтающим попробовать свои силы в анимации (или

подтянуть свои знания в области анимации) на мультипликационный проект.

Задача чрезвычайно простая. Мы предоставляем кандидатам AE файл в

котором уже стоит подготовленный под работу персонаж (разобранный по

слоям, якорные точки проставлены, мэши установлены) и нижним слоем

подставлена черновая анимация. Ваша задача подстроить движения персонажа

под черновую анимацию. То есть в определенный момент на таймлайне нужно

подвинуть руку или ногу в место соответствующее действию в черновой

анимации. И  потом выслать готовый файл обратно нам. Работы достаточно. Можно попасть

в титры))

8 лет назад
3150825
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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