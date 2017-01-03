Контурная анимация. Дудл видео.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок247 просмотров

Доброго дня. 

Необходимо выполнить проект в таком стиле.

https://www.youtube.com/watch?v=TUy2lNV1nFA

1. Пишите ваши цены за минуту

и скайп для связи. 

Ссылки на аналогичные работы.

2. Если работаете с шаблонами дудл пишите тоже.

 ваши цены за минуту

и скайп для связи. 

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8 лет назад
abeevvideo
48 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Frozenkid
Айсен 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$200
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Frozenkid
Айсен 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад