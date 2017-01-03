Есть открытка - http://enabea.com/ny/ Нужно подменить саму открытку, ее эффекты, текст и музыку. Дополнено: Файлы (отошлю почтой исполнителю): - исходник-psd - картинка до стирания - 1 - ...
Контурная анимация. Дудл видео.
Доброго дня.
Необходимо выполнить проект в таком стиле.
https://www.youtube.com/watch?v=TUy2lNV1nFA
1. Пишите ваши цены за минуту
и скайп для связи.
Ссылки на аналогичные работы.
2. Если работаете с шаблонами дудл пишите тоже.
ваши цены за минуту
и скайп для связи.
Ссылки на аналогичные работы
Выбранный исполнитель
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