Сделать 5 анимированных картинок

Есть открытка (слои в psd) (см приложение). Требуется сделать 5 картинок (отдельных) с анимацией для дальнейшего наложения на статичную картинку на страничке сайта. Пример анимации - http://enabea.com/ny/

Анимируем:

1. фонарики елки - в приложении открытка без фонариков 1-1, с фонариками 1-2 (для визуального представления), и сами фонарики отдельно 1-3. От вас - анимировать фонарики и прислать таким же файликом, а мы наложим программно на картинку 1-1.

Также анимируем:

2. костер

3. мишка

4. свет из окон

5. дым

Сумму за всю рабту и ТОЧНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ - в проект пожалуйста.