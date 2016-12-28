Необходимо создать Intro 3D. Оживить логотип. Время 5-7 секунд. Приблизительный сценарий (ТЗ) Появление карты Украины, (или же она (карта) собирается из мелких крупиц, частиц), после переходит слегка в горизонтальную плоскость и собирается ...
Анимация логотипа
Необходимо сделать анимацию логотипа для СТО Блеск Авто.
Логотип в растре (1.jpg). Нужно переделать в вектор.
Анимация:
1. Появляется постепенно кузов, фары (пример в приложении)
2. Появляется надпись БЛЕСК АВТО
3. Проходит "волна" блеска по кузову
4. Загораются фары
Требуется высокая детализация всех элементов.
Резуьтатом будет:
Все в векторе ai
Анимация во флэше и gif
Оплата по факту
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация7 заявокЗакрыт8 лет назад
описание в файлеАнимация3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Мы удаленная студия, которая создает детские мультфильмы, мы ищем парня либо девушку которые хотят работать! Которые имеют талант, амбиции, навыки в ниже описанных программах и не мало важное качество - Творческая натура!) ...Анимация11 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет. Необходимо сделать анимацию небольшой инфографики в AE по готовой раскадровке. В комментариях указывайте стоимость работы и 2 своих лучших работы.Анимация7 заявокЗакрыт8 лет назад
Стартовая анимация на приложение в формате svgАнимация5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо прорисовать такую вот новогоднюю открыточку. Нанести все надписи, логотипы и анимировать таким же образом.Анимация9 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть открытка (слои в psd) (см приложение). Требуется сделать 5 картинок (отдельных) с анимацией для дальнейшего наложения на статичную картинку на страничке сайта. Пример анимации - http://enabea.com/ny/ Анимируем: 1. фонарики ...Анимация3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать flash анимацию, переключаемую кликом мышки (циклически - т.е. каждый клик - переключение). 1 заставка. снег. горы. указатель в темноте 2 заставка. снег. горы. указатель освещен прожектором. пример картинки в приложении ...Анимация6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать анимированный модуль для демонстрации движения кабины лифта внутри стеклянной шахты лифта, а также открывание двери. Это своего рода демонстрация работы вакуумного лифта, которая впоследствии должна быть размещена на странице сайта. ...Анимация6 заявокЗакрыт8 лет назад