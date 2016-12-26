Анимация Инфографики в AE

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Закрыт7 заявок160 просмотров

Привет. Необходимо сделать анимацию небольшой инфографики в AE по готовой раскадровке. В комментариях указывайте стоимость работы  и 2 своих лучших работы. 

8 лет назад
Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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