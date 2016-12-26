Ищем "Аниматора" на стабильную, долгосрочную и прибыльную работу

Мы удаленная студия, которая создает детские мультфильмы, мы ищем парня либо девушку которые хотят работать! Которые имеют талант, амбиции, навыки в ниже описанных программах и не мало важное качество - Творческая натура!)

Обязательные требования:

- Знать такие программы как: After Effects, Illustrator

- Работать и анимировать в среде After Effects

- Риггинг и анимация персонажа

- Пунктуальность и ответственность

- Сдавать работу в срок!

Работать начинаем с 5 Января, платим 8 т.р за минуту(сдача в неделю около 3 минут), ориентировочно ваша зарплата будет около 100 тысяч рублей! Первый стажерный месяц 6 т.р за минуту , проект на ближайшие 12 месяцев. Если Вас заинтересовало, вы обладаете всеми нужными нам качествами, хотите работать! и хотите стабильно зарабатывать, то предлагайте Вашу кандидатуру, мы с радостью рассмотрим её! Спасибо. С ув Денис Русланович!