Стартовая анимация на приложение в формате svg
Ищем "Аниматора" на стабильную, долгосрочную и прибыльную работу
Мы удаленная студия, которая создает детские мультфильмы, мы ищем парня либо девушку которые хотят работать! Которые имеют талант, амбиции, навыки в ниже описанных программах и не мало важное качество - Творческая натура!)
Обязательные требования:
- Знать такие программы как: After Effects, Illustrator
- Работать и анимировать в среде After Effects
- Риггинг и анимация персонажа
- Пунктуальность и ответственность
- Сдавать работу в срок!
Работать начинаем с 5 Января, платим 8 т.р за минуту(сдача в неделю около 3 минут), ориентировочно ваша зарплата будет около 100 тысяч рублей! Первый стажерный месяц 6 т.р за минуту , проект на ближайшие 12 месяцев. Если Вас заинтересовало, вы обладаете всеми нужными нам качествами, хотите работать! и хотите стабильно зарабатывать, то предлагайте Вашу кандидатуру, мы с радостью рассмотрим её! Спасибо. С ув Денис Русланович!
Заявки фрилансеров
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