Мы удаленная студия, которая создает детские мультфильмы, мы ищем парня либо девушку которые хотят работать! Которые имеют талант, амбиции, навыки в ниже описанных программах и не мало важное качество - Творческая натура!) ...
Создание анимации с помощью cvg
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