Intro 3D animations

Необходимо создать Intro 3D. Оживить логотип.

Время 5-7 секунд.

Приблизительный сценарий (ТЗ)

Появление карты Украины, (или же она (карта) собирается из мелких крупиц, частиц), после переходит слегка в горизонтальную плоскость и собирается в логотип.

Более подробней о сценарии и действии будем обсуждать с выбранным кандидатом.