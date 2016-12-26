Intro 3D animations

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Закрыт7 заявок192 просмотра

Необходимо создать Intro 3D. Оживить логотип.

Время 5-7 секунд. 

Приблизительный сценарий (ТЗ) 

Появление карты Украины, (или же она (карта) собирается из мелких крупиц, частиц), после переходит слегка в горизонтальную плоскость и собирается в логотип. 

Более подробней о сценарии и действии будем обсуждать с выбранным кандидатом.

8 лет назад
guest_14827839340299
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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