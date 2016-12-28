Смонтровать видеоролик

Нам нужно смонтировать видеоролик. Все материал мы нарисуем сами - нужен только монтаж. На выходе должно получиться что-то типы а такого https://www.youtube.com/watch?v=FnqcNV_F2qk максимум до 1,5 минуты. Сколько стоит такая работа?