Анимация для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт12 заявок504 просмотра

Нужна анимация на тему коньячного завода для стартовой страницы сайта (Страница с подтверждением совершеннолетнего возраста) http://ellida.ru/

8 лет назад
Kharitonov
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$17
3 дня

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Смонтровать видеоролик

    Нам нужно смонтировать видеоролик. Все материал мы нарисуем сами - нужен только монтаж. На выходе должно получиться что-то типы а такого https://www.youtube.com/watch?v=FnqcNV_F2qk максимум до 1,5 минуты. Сколько стоит такая работа?

    Анимация44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация логотипа

    Необходимо сделать анимацию логотипа для СТО Блеск Авто. Логотип в растре (1.jpg). Нужно переделать в вектор. Анимация: 1. Появляется постепенно кузов, фары (пример в приложении) 2. Появляется надпись БЛЕСК ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Intro 3D animations

    Необходимо создать Intro 3D. Оживить логотип. Время 5-7 секунд.  Приблизительный сценарий (ТЗ)  Появление карты Украины, (или же она (карта) собирается из мелких крупиц, частиц), после переходит слегка в горизонтальную плоскость и собирается ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищем "Аниматора" на стабильную, долгосрочную и прибыльную работу

    Мы удаленная студия, которая создает детские мультфильмы, мы ищем парня либо девушку которые хотят работать! Которые имеют талант, амбиции, навыки в ниже описанных программах и не мало важное качество - Творческая натура!)  ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация Инфографики в AE

    Привет. Необходимо сделать анимацию небольшой инфографики в AE по готовой раскадровке. В комментариях указывайте стоимость работы  и 2 своих лучших работы.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать 5 анимированных картинок

    Есть открытка (слои в psd) (см приложение).  Требуется сделать 5 картинок (отдельных) с анимацией для дальнейшего наложения на статичную картинку на страничке сайта. Пример анимации - http://enabea.com/ny/ Анимируем: 1. фонарики ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Flash анимация

    Необходимо сделать flash анимацию, переключаемую кликом мышки (циклически - т.е. каждый клик - переключение). 1 заставка. снег. горы. указатель в темноте 2 заставка. снег. горы. указатель освещен прожектором. пример картинки в приложении ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад