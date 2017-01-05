Создание видео из схемы в .ai

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт14 заявок255 просмотров

Есть схема нарисованная в .ai, ее необходимо анимировать. То есть в определенном порядке отображать элементы этой схемы, делать эффект перехода с одного участка схемы на другой. Синронизировать с озвучкой и сохранить готовое видео в нескольких форматах (под разные размеры экранов). При этом необходимо адаптировать размер изображения под размер экрана, а не просто сохранять с разным разрешением. Длительность озвучки около 10 минут (анимация из них около половины). Детали расскажу подробнее.

8 лет назад
imi88
Игорь 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Анимация для сайта

    Нужна анимация на тему коньячного завода для стартовой страницы сайта (Страница с подтверждением совершеннолетнего возраста) http://ellida.ru/

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Смонтровать видеоролик

    Нам нужно смонтировать видеоролик. Все материал мы нарисуем сами - нужен только монтаж. На выходе должно получиться что-то типы а такого https://www.youtube.com/watch?v=FnqcNV_F2qk максимум до 1,5 минуты. Сколько стоит такая работа?

    Анимация44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация логотипа

    Необходимо сделать анимацию логотипа для СТО Блеск Авто. Логотип в растре (1.jpg). Нужно переделать в вектор. Анимация: 1. Появляется постепенно кузов, фары (пример в приложении) 2. Появляется надпись БЛЕСК ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Intro 3D animations

    Необходимо создать Intro 3D. Оживить логотип. Время 5-7 секунд.  Приблизительный сценарий (ТЗ)  Появление карты Украины, (или же она (карта) собирается из мелких крупиц, частиц), после переходит слегка в горизонтальную плоскость и собирается ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищем "Аниматора" на стабильную, долгосрочную и прибыльную работу

    Мы удаленная студия, которая создает детские мультфильмы, мы ищем парня либо девушку которые хотят работать! Которые имеют талант, амбиции, навыки в ниже описанных программах и не мало важное качество - Творческая натура!)  ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация Инфографики в AE

    Привет. Необходимо сделать анимацию небольшой инфографики в AE по готовой раскадровке. В комментариях указывайте стоимость работы  и 2 своих лучших работы.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад