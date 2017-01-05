Создание видео из схемы в .ai

Есть схема нарисованная в .ai, ее необходимо анимировать. То есть в определенном порядке отображать элементы этой схемы, делать эффект перехода с одного участка схемы на другой. Синронизировать с озвучкой и сохранить готовое видео в нескольких форматах (под разные размеры экранов). При этом необходимо адаптировать размер изображения под размер экрана, а не просто сохранять с разным разрешением. Длительность озвучки около 10 минут (анимация из них около половины). Детали расскажу подробнее.