Анимировать собачку

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Закрыт7 заявок162 просмотра

МЫ снимаем видео в котором парень рисует на обычной бумаге лежащую собаку. Внезапно эта собака оживает рычит и лаит всего 3-4 секунды. НУжна собака и ее движение

8 лет назад
guest_14843955170962
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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