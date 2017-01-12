Нужна анимация на тему коньячного завода для стартовой страницы сайта (Страница с подтверждением совершеннолетнего возраста) http://ellida.ru/
Ищу аниматоров в среде After Effects [0 из 2]
Всем привет, ищу в команду 2 новых аниматоров, владеющих средой After Effects. Жанр детские мультики.
ТРЕБОВАНИЕ:
- Работать и анимировать в среде After Effects
- Выдавать в неделю около 2-3 минут анимации
- Полностью заниматься только нашим проектом! (не каких 50 на 50, на пол ставки и т.д!)
- Выполнять работу в срок! не нужно тянуть резину, если вы готовы стабильно работать и получать хорошие деньги, то Вы нам нужны!
- Полностью соответствовать тому примеру, который я указал в качестве "наш скилл". Нам не нужны ребята который не умеет делать так как нам нужно! Нам нужны люди которые умеют анимировать, и если вы не знаете что такое паппеты и риг персонажей, можете закрыть эту вакансию!
Что предоставляем Мы:
- Плата около 135$ за минуту
- Стабильный заработок на протяжении около 7-9 месяцев!
- Вы работаете, делаете анимацию, не косячите, не тянете резину, а мы платим!
- Работу в приятной небольшой команде людей, которые хотят работать и хотят стабильности в своих делах!
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
Сразу прошу , если вы не умеете анимировать так как нам нужно, если вы не пунктуальный, Вы не сдаете ролики в срок, вы халтурите, не тратье моё время, не нужно оставлять свои заявки в надежде что я рассмотрю и вы пройдете. Опять же мы ищем людей, которые свободны в своей профессии и будут полностью уделять нам своё рабочее время! Нам не нужны люди которые сольются на второй же день после ТЗ. Так же, если вы человек у которого своя команда, который предлагает услуги, мне такое не интересно! Спасибо.
С нами связаться можно:
Обязательно прикрепляйте свои работы парочку лучших и добавляйте строго в Скайп, отвечаю только там
Примеры наших работ:
(оцените анимацию, , взвесьте ваши навыки и после добавляйте уже в скайп)
https://www.youtube.com/watch?v=ZLjCX7hA2hw
Заявки фрилансеров
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