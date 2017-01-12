Ищу аниматоров в среде After Effects [0 из 2]

Всем привет, ищу в команду 2 новых аниматоров, владеющих средой After Effects. Жанр детские мультики.

ТРЕБОВАНИЕ:

- Работать и анимировать в среде After Effects

- Выдавать в неделю около 2-3 минут анимации

- Полностью заниматься только нашим проектом! (не каких 50 на 50, на пол ставки и т.д!)

- Выполнять работу в срок! не нужно тянуть резину, если вы готовы стабильно работать и получать хорошие деньги, то Вы нам нужны!

- Полностью соответствовать тому примеру, который я указал в качестве "наш скилл". Нам не нужны ребята который не умеет делать так как нам нужно! Нам нужны люди которые умеют анимировать, и если вы не знаете что такое паппеты и риг персонажей, можете закрыть эту вакансию!

Что предоставляем Мы:

- Плата около 135$ за минуту

- Стабильный заработок на протяжении около 7-9 месяцев!

- Вы работаете, делаете анимацию, не косячите, не тянете резину, а мы платим!

- Работу в приятной небольшой команде людей, которые хотят работать и хотят стабильности в своих делах!

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

Сразу прошу , если вы не умеете анимировать так как нам нужно, если вы не пунктуальный, Вы не сдаете ролики в срок, вы халтурите, не тратье моё время, не нужно оставлять свои заявки в надежде что я рассмотрю и вы пройдете. Опять же мы ищем людей, которые свободны в своей профессии и будут полностью уделять нам своё рабочее время! Нам не нужны люди которые сольются на второй же день после ТЗ. Так же, если вы человек у которого своя команда, который предлагает услуги, мне такое не интересно! Спасибо.

С нами связаться можно:

Обязательно прикрепляйте свои работы парочку лучших и добавляйте строго в Скайп, отвечаю только там

Примеры наших работ:

(оцените анимацию, , взвесьте ваши навыки и после добавляйте уже в скайп)

https://www.youtube.com/watch?v=ZLjCX7hA2hw

https://www.youtube.com/watch?v=9YbvStpjV5A