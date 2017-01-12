Ищу аниматоров в среде After Effects [0 из 2]

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт23 заявки1186 просмотров

Всем привет, ищу в команду 2 новых аниматоров, владеющих средой After Effects. Жанр детские мультики. 

ТРЕБОВАНИЕ:

- Работать и анимировать в среде After Effects

- Выдавать в неделю около 2-3 минут анимации

- Полностью заниматься только нашим проектом! (не каких 50 на 50, на пол ставки и т.д!)

- Выполнять работу в срок! не нужно тянуть резину, если вы готовы стабильно работать и получать хорошие деньги, то Вы нам нужны!

- Полностью соответствовать тому примеру, который я указал в качестве "наш скилл". Нам не нужны ребята который не умеет делать так как нам нужно! Нам нужны люди которые умеют анимировать,  и если вы не знаете что такое паппеты и риг персонажей, можете закрыть эту вакансию! 

Что предоставляем Мы:

- Плата около 135$ за минуту

- Стабильный заработок на протяжении около 7-9 месяцев!

- Вы работаете, делаете анимацию, не косячите, не тянете резину,  а мы платим!

- Работу в приятной небольшой команде людей, которые хотят работать и хотят стабильности в своих делах!

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

Сразу прошу , если вы не умеете анимировать так как нам нужно, если вы не пунктуальный, Вы не сдаете ролики в срок, вы халтурите, не тратье моё время, не нужно оставлять свои заявки в надежде что я рассмотрю и вы пройдете. Опять же мы ищем людей, которые свободны в своей профессии и будут полностью уделять нам своё рабочее время! Нам не нужны люди которые сольются на второй же день после ТЗ. Так же, если вы человек у которого своя команда, который предлагает услуги, мне такое не интересно! Спасибо. 

С нами связаться можно: 

Обязательно прикрепляйте свои работы парочку лучших и добавляйте строго в Скайп, отвечаю только там

Примеры наших работ:

(оцените анимацию, , взвесьте ваши навыки и после добавляйте уже в скайп)

https://www.youtube.com/watch?v=ZLjCX7hA2hw

https://www.youtube.com/watch?v=9YbvStpjV5A

8 лет назад
Lukihardt
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Анимация для сайта

    Нужна анимация на тему коньячного завода для стартовой страницы сайта (Страница с подтверждением совершеннолетнего возраста) http://ellida.ru/

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иллюстратор на проект.

    Требуется иллюстратор на проект. Необходимо выполнять иллюстрации для обучающих курсов. Так как иллюстраций много а основных персонажей два необходимо  упростить процесс используя анимационные программы. Курс состоит из ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание видео из схемы в .ai

    Есть схема нарисованная в .ai, ее необходимо анимировать. То есть в определенном порядке отображать элементы этой схемы, делать эффект перехода с одного участка схемы на другой. Синронизировать с озвучкой и сохранить готовое видео в нескольких ...

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Смонтровать видеоролик

    Нам нужно смонтировать видеоролик. Все материал мы нарисуем сами - нужен только монтаж. На выходе должно получиться что-то типы а такого https://www.youtube.com/watch?v=FnqcNV_F2qk максимум до 1,5 минуты. Сколько стоит такая работа?

    Анимация44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация логотипа

    Необходимо сделать анимацию логотипа для СТО Блеск Авто. Логотип в растре (1.jpg). Нужно переделать в вектор. Анимация: 1. Появляется постепенно кузов, фары (пример в приложении) 2. Появляется надпись БЛЕСК ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Intro 3D animations

    Необходимо создать Intro 3D. Оживить логотип. Время 5-7 секунд.  Приблизительный сценарий (ТЗ)  Появление карты Украины, (или же она (карта) собирается из мелких крупиц, частиц), после переходит слегка в горизонтальную плоскость и собирается ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация Инфографики в AE

    Привет. Необходимо сделать анимацию небольшой инфографики в AE по готовой раскадровке. В комментариях указывайте стоимость работы  и 2 своих лучших работы.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад