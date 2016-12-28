Нужна анимация на тему коньячного завода для стартовой страницы сайта (Страница с подтверждением совершеннолетнего возраста) http://ellida.ru/
Иллюстратор на проект.
Требуется иллюстратор на проект.
Необходимо выполнять иллюстрации для обучающих курсов.
Так как иллюстраций много а основных персонажей два необходимо
упростить процесс используя анимационные программы.
Курс состоит из порядка 20 иллюстраций.
Курсов несколько.
Пример персонажей скину претендентам.
Пишите стоимость 1 иллюстрации
И скайп для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужны рекламные анимационные ролики для млм компании 1,5- 2 мин.Анимация1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть схема нарисованная в .ai, ее необходимо анимировать. То есть в определенном порядке отображать элементы этой схемы, делать эффект перехода с одного участка схемы на другой. Синронизировать с озвучкой и сохранить готовое видео в нескольких ...Анимация14 заявокЗакрыт8 лет назад
Не знаю как называются такие штуки, но нужно сделать анимированный самолет Вроде делаются в after effectАнимация9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нам нужно смонтировать видеоролик. Все материал мы нарисуем сами - нужен только монтаж. На выходе должно получиться что-то типы а такого https://www.youtube.com/watch?v=FnqcNV_F2qk максимум до 1,5 минуты. Сколько стоит такая работа?Анимация44 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать анимацию логотипа для СТО Блеск Авто. Логотип в растре (1.jpg). Нужно переделать в вектор. Анимация: 1. Появляется постепенно кузов, фары (пример в приложении) 2. Появляется надпись БЛЕСК ...Анимация8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать Intro 3D. Оживить логотип. Время 5-7 секунд. Приблизительный сценарий (ТЗ) Появление карты Украины, (или же она (карта) собирается из мелких крупиц, частиц), после переходит слегка в горизонтальную плоскость и собирается ...Анимация7 заявокЗакрыт8 лет назад
описание в файлеАнимация3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Мы удаленная студия, которая создает детские мультфильмы, мы ищем парня либо девушку которые хотят работать! Которые имеют талант, амбиции, навыки в ниже описанных программах и не мало важное качество - Творческая натура!) ...Анимация11 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет. Необходимо сделать анимацию небольшой инфографики в AE по готовой раскадровке. В комментариях указывайте стоимость работы и 2 своих лучших работы.Анимация7 заявокЗакрыт8 лет назад