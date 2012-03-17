Приват проект для Петросян Давид (PerfectoWeb)

В профиле выбор места проживания по пунктам : выбор страны, индекса, департамента, региона,

Потом , день рождения, возраст (год рождения), пол, и страница на фейсбуке.

Возможность добавления друзей, сделать кнопку добавить в друзья в профиле и в коментах, список друзей в профиле и возможность их удаления, оповещение о добавки в друзья и об удалении из списка друзей.