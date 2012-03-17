Приват проект для Петросян Давид (PerfectoWeb)

$180
Веб-программированиеЗавершен1 заявка161 просмотр
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В профиле выбор места проживания по пунктам : выбор страны, индекса, департамента, региона,

Потом , день рождения, возраст (год рождения), пол, и страница на фейсбуке.

Возможность добавления друзей, сделать кнопку добавить в друзья в профиле и в коментах, список друзей в профиле и возможность их удаления, оповещение о добавки в друзья и об удалении из списка друзей.

12 лет назад
Subdream
Руслан 
42 годаКанада
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$180
5 дней
Огромное спасибо Давиду, всё выполнено в кротчайшие сроки, учтены все детали , всё время был на связи. Результатом доволен, всё сделано как я и хотел. Подготавливаю второй проект для работы с ним же.
Было очень и очень приятно сотрудничать с Русланом! Всегда в нужное время в сети, отвечал на все интересующие вопросы + сам делал некие правки в языках. Никаких лишних эмоций либо недопониманий. Будем рады в предь работать по любому желаемому проекту! Perfecto Web рекомендует!