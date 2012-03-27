Бюджет по договоренности

DLE – кросспостинг ВКонтакте

Добрый день!

Нужен модуль кросспостинга из DLE, на стену группы ВКонтакте. Т.е. есть группа, есть логин и пароль администратора группы, модуль должен используя эти данные публиковать автоматичски ссылку на новость в группу при публикации новости в админке DLE.

Что нужно публиковать в группу ВКОнтакте: заголовок, ссылку и картинку (можно из доп поля, можно первую из краткой новости), пример: vk.com/picmirnet

Есть модуль nulls.su/datalife-engine/...

Но: 1. Автор модуля давно пропал и не занимается поддежкой модуля (а проблем, судя по комментариям много); 2. В этот модуль напихано куча ненужного (типа публикации в разные сервисы блогов).

Есть отличный модуль для WordPress wordpress.org/extend/plug...

Отличный модуль, но для WordPress... Можно взять его за основу.

P.S. Прошу откликнуться специалистов по DLE! Не хотелось бы, чтобы в цену модуля входило изучение программистом движка DLE.