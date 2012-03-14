Парсинг сайта в csv

Необходимо создать Интернет-магазин на основе 1С. Нужна совместимость с 1С, чтобы товары потом было легче загружать и вести учет. Функционал и структура сайта примерно как petrovichstd.ru. Но может быть вы предложите более интересный и удобный вариант. Заполнение сайта ...