Создание интернет-аукциона

Здравствуйте уважаемые товарищи фриланцеры!!! Нуждаюсь в разработке сайта коллективных покупок (подобие групок, купискидку и т.д) По поводу функционала который мне надо, обьясню в icq.. Проект без всяких наворотов и.тд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать проект - интернет-аукцион новых и б/у запчастей автомобилей.
Цель: создание современного интернет-рынка б/у и новых автозапчастей с понятным администрированием и удобным пользовательским интерфейсом в соответствии с утвержденным дизайном
Назначение: торговая площадка с определенным порядком поиска, покупки и продажи запчастей
Возможность для администратора: внедрение понятного администрирования с различными уровнями полномочий
Возможность для продавцов: удобный и интуитивный механизм для выставления своих товаров на витрину магазина
Возможность для покупателей: удобный и интуитивный механизм нахождения товаров посредством поисковой строки, поиска в каталоге либо поиска в категориях и покупки товаров через интерфейс рынка
Функциональные требования:
Удобство и простота навигации.
Интуитивно понятный интерфейс.
Простая процедура регистрации.
Эффективная система поиска товара (самообучающаяся поисковая строка, оригинальный каталог запчастей, поиск запчастей по наименованию автомобиля).
Возможность введения в работу на более позднем этапе модулей расширения (собственная платежная система, калькулятор доставки и др.)
Удобство и простота администрирования ресурса.
Система защиты информации о сделках и персональных данных пользователя
Пожалуйста, укажите и обоснуйте приблизительную стоимость и сроки выполнения работы.
Рассмотрим все заявки. По результатам обсуждений объявим исполнителя.
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