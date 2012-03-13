Создание интернет-аукциона

Необходимо реализовать проект - интернет-аукцион новых и б/у запчастей автомобилей.

Цель: создание современного интернет-рынка б/у и новых автозапчастей с понятным администрированием и удобным пользовательским интерфейсом в соответствии с утвержденным дизайном

Назначение: торговая площадка с определенным порядком поиска, покупки и продажи запчастей

Возможность для администратора: внедрение понятного администрирования с различными уровнями полномочий

Возможность для продавцов: удобный и интуитивный механизм для выставления своих товаров на витрину магазина

Возможность для покупателей: удобный и интуитивный механизм нахождения товаров посредством поисковой строки, поиска в каталоге либо поиска в категориях и покупки товаров через интерфейс рынка

Функциональные требования:

Удобство и простота навигации.

Интуитивно понятный интерфейс.

Простая процедура регистрации.

Эффективная система поиска товара (самообучающаяся поисковая строка, оригинальный каталог запчастей, поиск запчастей по наименованию автомобиля).

Возможность введения в работу на более позднем этапе модулей расширения (собственная платежная система, калькулятор доставки и др.)

Удобство и простота администрирования ресурса.

Система защиты информации о сделках и персональных данных пользователя

Пожалуйста, укажите и обоснуйте приблизительную стоимость и сроки выполнения работы.

Рассмотрим все заявки. По результатам обсуждений объявим исполнителя.