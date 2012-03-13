Сделать форму заказа на opencart

В ролике, представляющем собой карту Австралии, при клике на регион выводится список пригородов, в которых есть недвижимость. При выборе пункта из списка и нажатии кнопки Search название пригорода копируется в форму поиска в HTML. Нужно изменить ...
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Здравствуйте!
Нам приходят с opencart заказы вида -
№ заказа: 3
Дата заказа: 13.03.2012
Состояние заказа: Ожидание
Товары:
1x Острый ролл с копчёным угрём (Острый ролл с копчёным у) 103,00 р.
Заказ итого:
Сумма 103,00 р.
Итого 103,00 р.
Хотелось бы чтобы форма, которая приходит на почту приобрела следующий вид -
http://s51.radikal.ru/i133/1203/72/7fe34dc55fcc.png
http://s019.radikal.ru/i630/1203/2a/6ea61edf1eca.png
http://s019.radikal.ru/i603/1203/a5/c2a96f1ca63a.png
Прошу сумму и сроки указать.
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