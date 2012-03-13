Сделать форму заказа на opencart

на сайте есть 2 раздела песни - http://bit.ly/yV1pw2 группы - http://bit.ly/AyNe7m Контент везде один и тот же. В разделе песни есть алфавитный рубрикатор который фильтрует по названию песни. Хотелось бы такой же алфавитный рубрикатор в раздел группы но с ...