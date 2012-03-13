Сделать форму заказа на opencart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Здравствуйте!

Нам приходят с opencart заказы вида -

№ заказа: 3

Дата заказа: 13.03.2012

Состояние заказа: Ожидание

Товары:

1x Острый ролл с копчёным угрём (Острый ролл с копчёным у) 103,00 р.

Заказ итого:

Сумма 103,00 р.

Итого 103,00 р.

Хотелось бы чтобы форма, которая приходит на почту приобрела следующий вид -

http://s51.radikal.ru/i133/1203/72/7fe34dc55fcc.png

http://s019.radikal.ru/i630/1203/2a/6ea61edf1eca.png

http://s019.radikal.ru/i603/1203/a5/c2a96f1ca63a.png

Прошу сумму и сроки указать.

OpenCart
12 лет назад
bigboch
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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