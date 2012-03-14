Постер в twuffer.com

Авторизироваться из списка аккаунтов через твиттер - вставить комментарий из одного файла и с вероятностью 50% вставить ссылку из рандомного файла указанной дериктории - установить дату от текущей и до указанной в настройках скрипта с рандомным временем. Повторять постинг с рандомным количеством повторов в пределах, указанных в настройках скрипта. Т.е. необходимые настройки: 1) конечная дата, 2) мин кол. постов, 3) макс кол постов. Могут быть в скрипте или отдельном файле.

Побеждает минимальный бюджет.