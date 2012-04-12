Алфавитный рубрикатор, drupal

Веб-программированиеЗавершен2 заявки133 просмотра
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на сайте есть 2 раздела

песни - http://bit.ly/yV1pw2

группы - http://bit.ly/AyNe7m

Контент везде один и тот же.

В разделе песни есть алфавитный рубрикатор который фильтрует по названию песни.

Хотелось бы такой же алфавитный рубрикатор в раздел группы но с фильтрацией по группе.

Drupal
12 лет назад
nevzorov
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$40
1 день
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Мгновенная реакция и проверка выполненной работы, адекватная постановка задачи. Оплата сразу после выполнения поставленных задач.
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