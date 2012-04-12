Алфавитный рубрикатор, drupal

на сайте есть 2 раздела

песни - http://bit.ly/yV1pw2

группы - http://bit.ly/AyNe7m

Контент везде один и тот же.

В разделе песни есть алфавитный рубрикатор который фильтрует по названию песни.

Хотелось бы такой же алфавитный рубрикатор в раздел группы но с фильтрацией по группе.