Флеш меню и слайдер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки160 просмотров
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На сайте имеется флеш-меню со сладйером http://valeka.tf9.ru/assets/flash/index0.html#

Необходимо:

1. сделать что бы адрес картинок и хмл передавать через параметры при запуске объекта (вернее часть адреса) или вшить туда нужную адресацию;

2.разобрать и сделать редактируемой.

Начинаем тотчас же, пишите цены.

12 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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