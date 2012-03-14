Настроить сайт

Веб-программированиеЗакрытнет заявок108 просмотров
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Есть web-сайт на базе World press .Работает сайт во всех браузерах нормально кроме Опера. 1.Требуестя немного настроить под Оперу чтоб также отображалось как в остальных браузерах. при откы 2.А также сколько будет стоить настроить сайт под мобильный тел.интернет…

Пишите отдельно сколько будет стоить по 1 пункту и 2-му…

12 лет назад
mafiay
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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