Есть web-сайт на базе World press .Работает сайт во всех браузерах нормально кроме Опера. 1.Требуестя немного настроить под Оперу чтоб также отображалось как в остальных браузерах. при откы 2.А также сколько будет стоить настроить сайт под мобильный тел.интернет…

Пишите отдельно сколько будет стоить по 1 пункту и 2-му…