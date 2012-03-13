Доработка Bitrix

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки107 просмотров
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Необхоодимо завершить модернизацию вывода информации в карточке товара.

Система готова на 90%:

-выгрузка из 1с

-загрузка в каталог интернет магазина выгрузки в формате csv

-вывод информации в карточке товара зависит от наличия товара:

1)если товар в магазине хоть в одном

http://vin-motors.ru/catalog/dvigatel-129/shkiv-kolenvala-amulet-2249/

2)если товар есть под заказ

http://vin-motors.ru/catalog/podveska-192/amortizator-zadniy-nov-obr-flyer-259/

3)если товара нет в наличии и нет под заказ

http://vin-motors.ru/catalog/dvigatel-230/korpus-filtra-vozdushnogo-plast-1349/

Осталось доделать систему загрузки выгрузки 1с в каталог,можно встроить в стандартную загрузку либо предложить альтернативный вариант.

12 лет назад
Lukas1
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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