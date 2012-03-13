Требуется создать сайт

Лучше всего на флеш уже сделано http://mmm-money.ru/calculator/ его нужно сделать более удобным, приятным, точным и красивым для справки есть и такой калькулятор http://mmm-course.com/calc.php он точнее но не визуализирован! сухие цифры людям не интересны. Можно визуализировать подругому - например ...