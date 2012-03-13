Управление доступом к статьям на сайте

Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Авторизация на сайте. Их будет 2. Первая по смс-паролю, 2-ая - доступ к контенту по паролю, который должен будет генерироваться автоматически на сайте и отправляться на e-mail посетителю, совершившему платёж.

2. Подключение сайта к системе Единая Касса. http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/modules/Drupal.aspx

3. Парсинг сайтов (превью новостей, которые подгружаются автоматически в случайном порядке с сайтов)

Нужно закрыть некоторые заметки (новости) от основной массы пользователей и организовать доступ по паролю.

Доступ нужно организовать к конкретной записи, а также к нескольким группам записей. Время жизни пароля ограничено.

Сайт собран на Друпал7

Развёрнутое ТЗ вышлю исполнителю.

Указывайте вашу цену, ориентировочную.

с ув,

12 лет назад
chigher
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Посадка на CMS и программирование функционала

    Задача - создание корпоративного сайта. Есть готовые шаблоны. Нужно посадить на CMS (на ваш выбор исходя из ТЗ, желательно MODx) и настроить функционал согласно вложенного ТЗ. Работа и оплата по договору подряда между ИП и вами. От вас: Разбивка всего ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание онлайн тестирования

    Нужно сделать онлайн тестирование. Задача такая: есть в кабинете для обучения 25 компьютеров во главе с компьютером лектора, они объедены все в локальную сеть по вайфаю. нужно сделать тестирование, лучше всего в веб интерфейсом, в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Битрикс: настроить систему фильтров

    Необходимо в сайте на битриксе выводить фильтры, заданные свойствами для категории, также вывести в нужном виде свойства в карточке товара. Вывести правильно тип фильтров и свойств: иконками или картинками Также, далее будет задача по настройке ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Расшифровать JS и найти в нём нужную функцию

    $500

    Есть набор JavaScript-файлов. Там нужно найти функцию ajaxGenerateAuthKey и реализовать её функционал на Delphi (функция предположительно находится в файле ajax_1.5.pack.js, и скорее всего расшифровать нужно его) Все исходные файлы прилагаются к проекту. См. сайт kunena.org/people/register - эта ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Портал вакансий

    $750

    Требуется программист для разработки портала вакансий. Необходимо сверстать все макеты, и запрограммировать. Также требуется прикрутить форум. Все ваши предложения пишите в скайп Demooon86

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Почтовая форма

    Настроить подготовленную html форму из 4 полей на хосте westhost.com (есть cgi). Необходимо: captcha, пересылка на е-мейл, смс уведомление. цена за работу 50 грн. Оплата Приват Банком или пополнение мобильного счёта

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад