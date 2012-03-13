Управление доступом к статьям на сайте

1. Авторизация на сайте. Их будет 2. Первая по смс-паролю, 2-ая - доступ к контенту по паролю, который должен будет генерироваться автоматически на сайте и отправляться на e-mail посетителю, совершившему платёж.

2. Подключение сайта к системе Единая Касса. http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/modules/Drupal.aspx

3. Парсинг сайтов (превью новостей, которые подгружаются автоматически в случайном порядке с сайтов)

Нужно закрыть некоторые заметки (новости) от основной массы пользователей и организовать доступ по паролю.

Доступ нужно организовать к конкретной записи, а также к нескольким группам записей. Время жизни пароля ограничено.

Сайт собран на Друпал7

Развёрнутое ТЗ вышлю исполнителю.

Указывайте вашу цену, ориентировочную.

с ув,