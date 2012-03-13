Битрикс: настроить систему фильтров

Необходимо в сайте на битриксе выводить фильтры, заданные свойствами для категории, также вывести в нужном виде свойства в карточке товара.

Вывести правильно тип фильтров и свойств: иконками или картинками

Также, далее будет задача по настройке системы скидок, доставки и оплаты

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