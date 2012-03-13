Создание сайта и платформы по аналогии

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Задача: создание сайта аналогичного biztree.com - база документов с возможностью покупки поштучно или подписки

12 лет назад
nataliasb
Наталия 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад