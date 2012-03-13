Портал вакансий

Настроить подготовленную html форму из 4 полей на хосте westhost.com (есть cgi). Необходимо: captcha, пересылка на е-мейл, смс уведомление. цена за работу 50 грн. Оплата Приват Банком или пополнение мобильного счёта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист для разработки портала вакансий.
Необходимо сверстать все макеты, и запрограммировать.
Также требуется прикрутить форум.
Все ваши предложения пишите в скайп Demooon86
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