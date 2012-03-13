Портал вакансий

$750
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок172 просмотра
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Требуется программист для разработки портала вакансий.

Необходимо сверстать все макеты, и запрограммировать.

Также требуется прикрутить форум.

Все ваши предложения пишите в скайп Demooon86

12 лет назад
dandreev
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад