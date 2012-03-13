Доработать сайт на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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При выборе товаров, которые отмечены как «Нет в наличии» сделать всплывающее окно с информацией о его отсутствии и когда товар поступит в продажу. И варианты выбора: а) отказаться от товара; б) готовы ожидать товар.

Комментарии: некоторые клиенты бронируют товар и ожидают его неделями, поэтому вариант полного блокирования товаров « нет в наличии» для выбора сделать нельзя.

Сделать разделы формата Word (текст, картинки и т.п.) в виде окон цвета как подложка товаров из каталога.

Комментарии: на данный момент мы не можем красиво и удобно оформить тексты (раздел «Акции», «Обучающие материалы»), а также не имеем возможности добавить новые текстовые разделы, такие как «Помощь покупателю», «Доставка, оплата, условия сотрудничества и т.д.). Все это коряво вставляется на зеленый фон и толком не редактируется.

Добавить ссылки на группы «в контакте» и «одноклассники», сделать регистрацию по аккаунту в соцсетях.

Сайт виснет, очень долго загружаются страницы.

Неправильно считает и выдает квитанции на оплату из-за того, что в расчете участвует основная цена, а не та, которая выбирается из нескольких вариантов (мыльная основа 0,5 кг., мыльная основа 1 кг. и т.д.).

Добавить варианты оплаты товаров.

Раздел конкурсы не совсем правильно работает (нет стопа).

Сделать баннеры с оповещениями о конкурсах и акциях.

В разделе «мыльная основа» все время съезжают картинки с товарами, раздел конкурс работает без «стопа», а в разделе «обучающие материалы» ошибка с текстом.

Подключить рассылку новостей по вопросу при регистрации. Рассылать только тем, кто подписался. Пользователь может как подключить, так и отключить рассылку.

Добавить поиск по сайту.

Добавить раздел «контакты».

сам сайт: premiumsoap.ru

От вас нужна стоимость и сроки разработки. по всем вопросам писать на асю: 1652513

Drupal
12 лет назад
rizkzoone
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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