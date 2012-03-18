Создание интерактивной карты

Требуется создать интерактивную карту районов Оренбургской области на flash. Вот пример: http://www.r56.nalog.ru/admmap/

Сделать карту в цветовой гамме http://agro-portal.su/administrativnoe_delenie.html и без колонок о ФНС. При клике по району осуществляется переход на конкретный район http://agro-portal.su/districts_oren.html

Требуется максимальная совместимость со всеми браузерами. Жду ваших цен и сроков. Исполнителей, зарегистрированных менее месяца в сервисе, прошу не беспокоить. Наличие портфолио в данной области желательно.