Создание интерактивной карты

Веб-программированиеЗавершен10 заявок211 просмотров
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Требуется создать интерактивную карту районов Оренбургской области на flash. Вот пример: http://www.r56.nalog.ru/admmap/

Сделать карту в цветовой гамме http://agro-portal.su/administrativnoe_delenie.html и без колонок о ФНС. При клике по району осуществляется переход на конкретный район http://agro-portal.su/districts_oren.html

Требуется максимальная совместимость со всеми браузерами. Жду ваших цен и сроков. Исполнителей, зарегистрированных менее месяца в сервисе, прошу не беспокоить. Наличие портфолио в данной области желательно.

12 лет назад
maxxf
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$70
2 дня
Очень ответственный исполнитель, все сделал качественно и в срок. Карта просто загляденье. Рекомендую всем.
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Чего можно ещё желать? Рекомендую Максима как надежного заказчика. 10 баллов.
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