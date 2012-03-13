Сайт-галерея html + js (jQuery) с админкой

Готовим к запуску интернет-магазин с элементами социальной сети. Проект интересный. Нужно сделать ряд доработок на Amiro.CMS. Интересует долгосрочное сотрудничество. Требования: очень желателен опыт работы с данной CMS и ее хорошее знание. Ежедневная доступность по ICQ, Skype ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сайт - http://lexus.mmfm.ru/altercasa/
нужно переделать его на js(jQuery) один в один с доработками:
1. верстка так, чтобы на любом экране все влезало в экран без всяких прокруток
2. каждая страница с отдельным адресом
3. мелочи см. тз
4. + система администрирования
т.е. что-то подобное в итоге должно быть - http://www.sarahpacini.com/
мелкие эффекты (при наведении на ссылки и т.д.) - необязательно один в один - должно быть аналогично
требования к цмс:
- Визуальный редактор страниц (редактирование стилей текста, выравнивание и т.д. - что есть в обычных цмс / или цмс например джумлу приципить)
- Редактирование информации во всплывающих подсказках на страницах Дизайн, Создание объектов
- Замена картинок на всех страницах сайта
- Добавление картинок на страницах
Дизайн здесь http://ifolder.ru/28859137
тз вложено.
! рассматриваются исполнители у которых есть опыт (и вы можете это доказать) разработки подобных сайтов.
оплата по факту (см. мои отзывы — плачу всегда) или безопаска.
срок - желательно неделя. максимум 3.
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