Нужно флеш приложение для работы с картинками

Существует разработанная бета чата онлайн-консультанта на базе технологий Node.js и XMPP Требуется программист на поддержку и доработку кода чата и виджетов. Необходимо подтверждение квалификации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно приложение, которое позволяет на определенной фотографии закрашивать, объекты в разные цвета.
Как пример детская раскраска.
Пишите ваш опыт, и примерная стоимость работ
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется создать интерактивную карту районов Оренбургской области на flash. Вот пример: http://www.r56.nalog.ru/admmap/ Сделать карту в цветовой гамме http://agro-portal.su/administrativnoe_delenie.html и без колонок о ФНС. При клике по району осуществляется переход на конкретный район http://agro-portal.su/districts_oren.html Требуется максимальная совместимость ...Завершен12 лет назад
- $500
есть сайт - http://lexus.mmfm.ru/altercasa/ нужно переделать его на js(jQuery) один в один с доработками: 1. верстка так, чтобы на любом экране все влезало в экран без всяких прокруток 2. каждая страница с отдельным адресом 3. мелочи см. тз 4. ...Закрыт12 лет назад
- $250
Готовим к запуску интернет-магазин с элементами социальной сети. Проект интересный. Нужно сделать ряд доработок на Amiro.CMS. Интересует долгосрочное сотрудничество. Требования: очень желателен опыт работы с данной CMS и ее хорошее знание. Ежедневная доступность по ICQ, Skype ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходима программа-решение для ведения он-лайн учета работы филиалов, т.е. они будут у себя в компьютере заполнять простые отчеты, а центральный компьютер удаленно получать и консолидировать данную информацию. Также дополнительно нужна простая программка, которая сможет показывать ...Завершен12 лет назад
К интернет-магазину, на самописном движке, необходимо подключить merchant.w1.ru В предложениях указывайте стоимость, сроки. Отвечу на вопросы.Закрыт12 лет назад
Нужно доделать доску объявлений встроенную на сайт ( за основу доски взят скрипт http://allpublication.ru/) просто немного диз изменен и сделана как модуль сайта. Там несколько моментов -- не приходит капча на добавление объяв ...Закрыт12 лет назад
http://shkafok.by/calc.html Без визуального решения. Порядка 10 пунктов. Простая система управления скриптом.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доработка сайата в рамках ТЗ на iCom v.2012.1 "Заказ без регистрации & Заказ юрлиц & Единый каталог". Файл технического задания "iCom.TL.ТЗ v.2012.1...doc" будет передан исполнителю после предварительной договоренности. Строки задания, отмеченный аббревиатурой УСП, относятся к ...Закрыт12 лет назад
Нужен человек с опытом работы с WordPress и знанием jQuery, чтобы внести несколько правок в шаблон WP. Оставляйте заявки или пишите в ICQ 424136868. Спасибо.Закрыт12 лет назад