Сделать небольшой модуль PrestaShop

Задача модуля:

-Установка и удаление стандартними средствами Престашоп. Модуль не должен затрагивать файли движка.

-В меню престашоп вручную создается вкладка со ссилкий на страницу (наименование ссилки любое на ваше усмотрение), по нажатию на єту ссилку отображаются все закази со статусами, отмеченними галочками в настройках модуля. Интерфейс - точно такой как в стандартном просмотре заказов.

-В настроках модуля, при входе отображаются все существующие статуси заказов, возле которих можно проставить галочки и сохранить.

-Хранение настроек модуля предпочтительнее в xml файле а не БД.

ТОЛЬКО предложения с ценами.