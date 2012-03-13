Сделать небольшой модуль PrestaShop

При выборе товаров, которые отмечены как «Нет в наличии» сделать всплывающее окно с информацией о его отсутствии и когда товар поступит в продажу. И варианты выбора: а) отказаться от товара; б) готовы ожидать товар. Комментарии: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача модуля:
-Установка и удаление стандартними средствами Престашоп. Модуль не должен затрагивать файли движка.
-В меню престашоп вручную создается вкладка со ссилкий на страницу (наименование ссилки любое на ваше усмотрение), по нажатию на єту ссилку отображаются все закази со статусами, отмеченними галочками в настройках модуля. Интерфейс - точно такой как в стандартном просмотре заказов.
-В настроках модуля, при входе отображаются все существующие статуси заказов, возле которих можно проставить галочки и сохранить.
-Хранение настроек модуля предпочтительнее в xml файле а не БД.
ТОЛЬКО предложения с ценами.
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