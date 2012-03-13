Требуется ряд мелких доработок

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте vitaminef.ru нужно красиво оформить страничку где купить и нужно (найти/ нарисовать) кнопку "купить" или что-то типо того, которая будет отправлять на страничку shop.vitaminef.ru

12 лет назад
vitaminef
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов