Разработка шаблона для CMS DLE

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки110 просмотров
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Доброго дня. Необходимо разработать шаблон для CMS DLE, на основе уже готовой вёрстки. Пишите свои цены и сроки.

С Уважением!

12 лет назад
prog_rambo
Кирилл 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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