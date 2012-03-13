Почтовая форма

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить подготовленную html форму из 4 полей на хосте westhost.com (есть cgi). Необходимо: captcha, пересылка на е-мейл, смс уведомление.

цена за работу 50 грн.

Оплата Приват Банком или пополнение мобильного счёта

12 лет назад
VKotov1990
Владимир 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Vlad_vitamin
Владислав 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$8
1 день