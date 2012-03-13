Для javascript программистов

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки184 просмотра
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Исправить ошибку на сайте www.rino4ka.ru

В меню магазины и шопинг // где купить? // торговые центры наводятся, а остальное нет.

Оплата 5$ первому решившему.

Javascript
12 лет назад
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад