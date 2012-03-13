Доработки сайта на базе megagroup

Фотогалерея PHP+MySQL (на основе Menalto Gallery) Галерея установленя тут: http://gallery.gutes-lernen.com/ надо добавить: - у картинки кнопочку для скачивания этой картинки; - возможность выбора множества картинок в "карзину избранного", чтобы потом их ондновременно скачать как ZIP-архив; карзина уже есть; В галерее ...