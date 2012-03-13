Доработки сайта на базе megagroup

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки106 просмотров
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Есть потребность в доработке сайта на системе управления, предоставляемой megagroup.ru. Необходим программист, имеющий доказанный опыт в этом на постоянное сотрудничество.

12 лет назад
nataliasb
Наталия 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад