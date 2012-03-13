Создание онлайн тестирования

Есть потребность в доработке сайта на системе управления, предоставляемой megagroup.ru. Необходим программист, имеющий доказанный опыт в этом на постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать онлайн тестирование.
Задача такая: есть в кабинете для обучения 25 компьютеров во главе с компьютером лектора, они объедены все в локальную сеть по вайфаю.
нужно сделать тестирование, лучше всего в веб интерфейсом, в фирменном стиле.
Лучше всего если будет человек с Москвы, что бы он мог приехать в офис и установить все.
Как должно выглядеть и примерный тест в приложении
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