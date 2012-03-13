Создание онлайн тестирования

Нужно сделать онлайн тестирование.

Задача такая: есть в кабинете для обучения 25 компьютеров во главе с компьютером лектора, они объедены все в локальную сеть по вайфаю.

нужно сделать тестирование, лучше всего в веб интерфейсом, в фирменном стиле.

Лучше всего если будет человек с Москвы, что бы он мог приехать в офис и установить все.

Как должно выглядеть и примерный тест в приложении

В КЛАССЕ НЕТУ ИНТЕРНЕТА