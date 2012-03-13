Написать компонент на Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1

Здравствуйте, требуется написать компонент на Joomla 1.5.25 в связке с VirtueMart 1.1.9 и JS.

1. Необходимо добавить новое поле (дополнительная картинка) для товара VirtueMart, которое не будет отображаться в каталоге товаров в фронте.

2. Требуется написать компонент с помощью которого, пользователи смогут создавать образы нарядов.

Пример реализации функционала: http://www.polyvore.com/cgi/app

Пользователь на определенной странице сайта видит поле разделенное на две части.

Правая часть - это каталог VirtueMart с разбивкой по категориям, в которых отображаются картинки товаров из поля добавленного в п.1.

Левая часть - куда пользователь может перенести любой товар и в любом кол-ве из правой части. Так же в этой части отображается общая стоимость всех перенесенных товаров, а при наведении на конкретный товар, отображается краткая информация (артикул, наименование и цена), так же есть кнопка купить, по нажатии на которую все перенесенные товары добавляются в корзину VirtueMart. Так же предусмотреть возможность удаления перенесенного товара из левой части.

Для зарегистрированных пользователей дополнительно добавить возможность добавить фон к образу и сохранить его в виде картинки и разместить на определенной странице сайта, где за нее можно будет проголосовать и написать комментарий.