Фильтр по сайтам на основе api google и yandex

Нужно сделать checkout в 3 шага (плагин WP e-Commerce v 3.8.7.6.2 для вордпресс измененный для спец. задачи) 1 шаг регистрация 2 шаг выбор доставки 3 шаг ввод карты Сейчас все это на 1 странице Также нужно немного изменить вид форм ...
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Необходимо реализовать возможность ставить пометки ( Сайт - обман, хороший сайт и т.д ) на результатах поиска , на основе api google и яндекс
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