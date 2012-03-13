Случайные товары в интернет-магазине

Лучше всего на флеш уже сделано http://mmm-money.ru/calculator/ его нужно сделать более удобным, приятным, точным и красивым для справки есть и такой калькулятор http://mmm-course.com/calc.php он точнее но не визуализирован! сухие цифры людям не интересны. Можно визуализировать подругому - например ...
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Cоздаю интернет магазин на движке "ВАМ ШОП".
В движке нет такой функции которая мне необходима.
Необходимо чтобы в боксе отображалось 6 товаров случайным образом, генерируемые из всего списка товаров на сайта. При перезагрузке страницы они менялись. То есть рандомный список.
Помощь требуется срочно.
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