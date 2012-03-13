Случайные товары в интернет-магазине

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Cоздаю интернет магазин на движке "ВАМ ШОП".

В движке нет такой функции которая мне необходима.

Необходимо чтобы в боксе отображалось 6 товаров случайным образом, генерируемые из всего списка товаров на сайта. При перезагрузке страницы они менялись. То есть рандомный список.

Помощь требуется срочно.

12 лет назад
KeeperMSTS
Максим 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать графический МММ-2011 калькулятор

    $100

    Лучше всего на флеш уже сделано http://mmm-money.ru/calculator/ его нужно сделать более удобным, приятным, точным и красивым для справки есть и такой калькулятор http://mmm-course.com/calc.php он точнее но не визуализирован! сухие цифры людям не интересны. Можно визуализировать подругому - например ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать список todo

    Здравствуйте. Нужен программист, чтобы написать веб-приложение. По сути — небольшой todo лист для работы с иерархическими списками. Графики — 0. Контролов — минимум. Будет очень похоже на workflowy.com , только чуть по проще и без ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фильтр по сайтам на основе api google и yandex

    Необходимо реализовать возможность ставить пометки ( Сайт - обман, хороший сайт и т.д ) на результатах поиска , на основе api google и яндекс Подробнее в прикрепленном документе I C Q : 366 - 892 - 443 Skype ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать компонент на Joomla 1.5 + VirtueMart 1.1

    Здравствуйте, требуется написать компонент на Joomla 1.5.25 в связке с VirtueMart 1.1.9 и JS. 1. Необходимо добавить новое поле (дополнительная картинка) для товара VirtueMart, которое не будет отображаться в каталоге товаров в фронте. 2. Требуется написать компонент ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение WP e-Commerce v 3.8.7.6.2 плагина WP

    Нужно сделать checkout в 3 шага (плагин WP e-Commerce v 3.8.7.6.2 для вордпресс измененный для спец. задачи) 1 шаг регистрация 2 шаг выбор доставки 3 шаг ввод карты Сейчас все это на 1 странице Также нужно немного изменить вид форм ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Управление доступом к статьям на сайте

    1. Авторизация на сайте. Их будет 2. Первая по смс-паролю, 2-ая - доступ к контенту по паролю, который должен будет генерироваться автоматически на сайте и отправляться на e-mail посетителю, совершившему платёж. 2. Подключение сайта к системе ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Посадка на CMS и программирование функционала

    Задача - создание корпоративного сайта. Есть готовые шаблоны. Нужно посадить на CMS (на ваш выбор исходя из ТЗ, желательно MODx) и настроить функционал согласно вложенного ТЗ. Работа и оплата по договору подряда между ИП и вами. От вас: Разбивка всего ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо написать 4 парсера

    $100

    Необходимо написать 4 парсера: slando.ru, olx.ru, product.ru, agroru.com. Сделать их надо как приложение, чтобы была в последующем возможность их запускать самостоятельно. Обязательным условием является предоставление базы и исходников парсера.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание онлайн тестирования

    Нужно сделать онлайн тестирование. Задача такая: есть в кабинете для обучения 25 компьютеров во главе с компьютером лектора, они объедены все в локальную сеть по вайфаю. нужно сделать тестирование, лучше всего в веб интерфейсом, в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Битрикс: настроить систему фильтров

    Необходимо в сайте на битриксе выводить фильтры, заданные свойствами для категории, также вывести в нужном виде свойства в карточке товара. Вывести правильно тип фильтров и свойств: иконками или картинками Также, далее будет задача по настройке ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад