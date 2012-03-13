Отправка почты с подменой адреса отправителя

нужен скрипт, подобный http://badoff.net/mailer/post.php

в нем все бы хорошо, но он добавляет пару лишних строк в конце письма

судя по заголовкам, он пересылает письмо через какой-то дополнительный сервер - поэтому в гмейле отправителе видно "от .... через через dallas.sweb.ru"

письма должны гарантированно приходить на gmail, yandex, mail.ru (собственно, с http://badoff.net/ доходят)

все это нужно для первоапрельских розыгрышей :)