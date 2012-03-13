Веб-приложение, интегрированное с соц. сетями

Нужно сделать северную часть приложения для размещения постов на страницах пользователей в Фэйсбуке и Вконтакте.

Основной функционал

- Авторизация и получения токена от ФБ и ВК, занесения пользователя в БД

- Обновление данных пользователя

- Пост сообщения на стену. Происходит по запросу от десктоп-приложения

- На стену попадает информация об одном из объектов в базе данных

- Небольшая админка по управлению этими объектами

- Статистика этих размещений

Срок до 23 марта. Выполнение работы в срок КРАЙНЕ важно!

Важна понятная структура проекта, чтобы можно было развивать его дальше. Можно использовать полуготовые админки типа cakePHP, Symphony и т.п.