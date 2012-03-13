Внедрить CMS на сайт

Требуется разработка и интеграция онлайн-конструктора макетов печатей и штампов. Примерно как на borus.serveftp.org:8087/shtamponline.html?shtampcatalog=%CF%E5%F7%E0%F2%FC%20%E8%ED%E4%E8%E2%E8%E4%F3%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FF
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://www.hellocomputer.ru
Сейчас вся информация статичная. Нужно подключить сайт к CMS и настроить ее.
CMS на ваш выбор, но не самописную. Чтобы после вас можно было поддерживать проект.
Очень важно удобство администрирования портфолио. Контент переносить не нужно.
Параллельно с этим нужно будет доработать сайт:
- добавить английский язык
- добавить блог
- формы связи и подписки на новости, RSS (без верстки и дизайна, только функционал)
Важно чтобы на сайте осталась ajax-навигация и были красивые адреса страниц через.
Пожалуйста размещайте стоимость, сроки выполнения работы и CMS которую вы планируете использовать.
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