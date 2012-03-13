Внедрить CMS на сайт

Сайт: http://www.hellocomputer.ru

Сейчас вся информация статичная. Нужно подключить сайт к CMS и настроить ее.

CMS на ваш выбор, но не самописную. Чтобы после вас можно было поддерживать проект.

Очень важно удобство администрирования портфолио. Контент переносить не нужно.

Параллельно с этим нужно будет доработать сайт:

- добавить английский язык

- добавить блог

- формы связи и подписки на новости, RSS (без верстки и дизайна, только функционал)

Важно чтобы на сайте осталась ajax-навигация и были красивые адреса страниц через.

Пожалуйста размещайте стоимость, сроки выполнения работы и CMS которую вы планируете использовать.