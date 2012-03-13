Модуль для DLE

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки105 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать модуль калькулятора заказа,и саму форму заказа.

Сайт на DLE.

Можно переделать любой бесплатный,главное чтобы работало хорошо.

Работа очень лёгкая,нормальный программист справится за час.

Оплата договорная.

12 лет назад
SVEN-corp
Паученко 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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