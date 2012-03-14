Адаптация PHP скрипта скрытия контента на DLE

Сайт для заведения, т.е. без особых трудностей. Есть PSD и подробное ТЗ. Подробности по скайпу: belousdmv
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть PHP скрипт, называется "Google+, Tweet, Like - Content/URL Locker". Стоил 10 долларов.
Суть скрипта следующая:
Скрывается определенная часть страницы, на ней выводятся социальные кнопки.
И пока не лайкнешь кнопку, не увидешь контент за ним.
Как только нажал, то показывается контент.
Так вот, нужно адаптировать этот скрипт, что бы в полной новости на CMS DLE 9.5 можно было скрывать контент (к примеру скачивание прикрепленного файла).
Нужно что бы работало по тегу, к примеру - [locker]тут скрываемый файл[/locker].
И сделать кнопку для быстрой и удобной вставки этих тегов в ББкодах и WYSIWYG редакторе. К примеру возле кнопки спойлера.
Кто сможет сделать и взяться за это?
PS: Если еще удаться добавить кнопку от Вконтакта к этим кнопкам - то и больше потрачусь, конечно.
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