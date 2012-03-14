Адаптация PHP скрипта скрытия контента на DLE

Есть PHP скрипт, называется "Google+, Tweet, Like - Content/URL Locker". Стоил 10 долларов.

Суть скрипта следующая:

Скрывается определенная часть страницы, на ней выводятся социальные кнопки.

И пока не лайкнешь кнопку, не увидешь контент за ним.

Как только нажал, то показывается контент.

Так вот, нужно адаптировать этот скрипт, что бы в полной новости на CMS DLE 9.5 можно было скрывать контент (к примеру скачивание прикрепленного файла).

Нужно что бы работало по тегу, к примеру - [locker]тут скрываемый файл[/locker].

И сделать кнопку для быстрой и удобной вставки этих тегов в ББкодах и WYSIWYG редакторе. К примеру возле кнопки спойлера.

Кто сможет сделать и взяться за это?

PS: Если еще удаться добавить кнопку от Вконтакта к этим кнопкам - то и больше потрачусь, конечно.