Доработка интернет-магазина на ruby on rails

Есть PHP скрипт, называется "Google+, Tweet, Like - Content/URL Locker". Стоил 10 долларов. Суть скрипта следующая: Скрывается определенная часть страницы, на ней выводятся социальные кнопки. И пока не лайкнешь кнопку, не увидешь контент за ним. Как только ...
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Для интернет магазина нужен человек со знанием ruby on rails, postgresql. Приветствуется знание движка http://spreecommerce.com/
Нужна доработка интернет магазина.
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