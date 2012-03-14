Доработка интернет-магазина на ruby on rails

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Для интернет магазина нужен человек со знанием ruby on rails, postgresql. Приветствуется знание движка http://spreecommerce.com/

Нужна доработка интернет магазина.

12 лет назад
viruscmw
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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